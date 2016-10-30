{ 30 октября 2016 }

Для «Шерлока Холмса 3» нашли толпу сценаристов

Рубрики: [Кино]  

Кинокомпания Warner Bros. нашла несколько сценаристов для «Шерлока Холмса 3». Над продолжением популярного детектива будут работать Николь Перлман («Стражи Галактики») и Гари Уитта («Книга Илая»).

Как сообщает Empire, помимо упомянутых сценаристов к работе также подключат Кирана Фицджералда («Сноуден»), Джастина Мэйлена («Спасатели Малибу») и Женеву Дворет-Робертсон («Лара Крофт»). Смысл набора такого большого количества сценаристов издание видит в том, чтобы максимально отшлифовать сценарий до начала съемок.

К выбору сценаристов приложил руку и один из продюсеров и исполнителей главных ролей – Роберт Дауни-младший. В продолжение также вернутся исполнитель роли доктора Ватсона Джуд Лоу и режиссер Гай Ричи.

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