Для «Шерлока Холмса 3» нашли толпу сценаристов

Рис Иванс («Рок-волна», «Господин Никто») сыграет брата Шерлока Холмса Майкрофта во втором сезоне сериала «Элементарно». Напомним, что в современной интерпретации классического сюжета Конана Дойла снимаются Джонни Ли Миллер и Люси Лиу в ролях Холмса и Ватсона соответственно. Появление [Читать...]

О НОВОМ «ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ» – Станиславский описывал одно из самых простых упражнений в театральных вузах — два десятка студентов по очереди садятся на стул, не повторяя действий предыдущих. Первому хорошо, ведь он может незатейливо выйти и сесть. Второму [Читать...]

Гильдия сценаристов Америки объявила имена победителей своей премии. Главный приз достался работе Спайка Джонса – ленте «Она». Фильм обогнал «Жасмин» Вуди Аллена, «Аферу по-американски» Дэвида О. Расселла и «Клуб далласских покупателей» Крэйга Бортена и Мелиссы Уоллэк. Полный список [Читать...]

Гильдия сценаристов США 3 июня обнародовала хит-парад лучше всего написанных сериалов, состоящий из 101 пункта. На 1-м месте оказался «Клан Сопрано», шедший на канале HBO с 1999 по 2007 годы. На 2-м месте в рейтинге сценаристов оказался «Сайнфилд», [Читать...]

Гильдия сценаристов Америки объявила номинантов на свою премию, считающуюся одной из самых престижных во всем мире, сообщается на официальном сайте организации. Весь список претендентов выглядит следующим образом: Оригинальный сценарий: «Афера по-американски» — Эрик Уоррен Сингер, Дэвид О. Рассел; «Далласский клуб [Читать...]