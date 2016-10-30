Для «Шерлока Холмса 3» нашли толпу сценаристов

Кинокомпания Warner Bros. нашла несколько сценаристов для «Шерлока Холмса 3». Над продолжением популярного детектива будут работать Николь Перлман («Стражи Галактики») и Гари Уитта («Книга Илая»).
Как сообщает Empire, помимо упомянутых сценаристов к работе также подключат Кирана Фицджералда («Сноуден»), Джастина Мэйлена («Спасатели Малибу») и Женеву Дворет-Робертсон («Лара Крофт»). Смысл набора такого большого количества сценаристов издание видит в том, чтобы максимально отшлифовать сценарий до начала съемок.
К выбору сценаристов приложил руку и один из продюсеров и исполнителей главных ролей – Роберт Дауни-младший. В продолжение также вернутся исполнитель роли доктора Ватсона Джуд Лоу и режиссер Гай Ричи.