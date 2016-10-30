{ 30 октября 2016 }

Сара Джессика Паркер стала ювелиром

Рубрики: [Кино]  

Сара Джессика Паркер и лондонский ювелирный бренд Kat Florence выпускают совместную коллекцию украшений Kat Florence. В продаже серьги, кулоны, браслеты, кольца из белого и желтого золота с бриллиантами самого высокого класса по цене от 1.600 долларов за украшение появились 26 октября 2016 года. В коллекции около сотни различных изделий.

- Сначала разговор шел о том, что Сара Джессика станет лицом нашего бренда, – рассказала WWD дизайнер и создатель компании Кэт Флоренс. – Но мы решили пойти дальше и стать одной командой.

По данным издания, Паркер будет получить 10% от продаж драгоценностей. Как лицо марки актриса показала свои произведения в стильной черно-белой фотосессии, снятой в Нью-Йорке Питером Линдбергом.

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