Все зависит от взгляда на жизнь. Вот, скажем, – зима.

Для кого-то это – Пушкин и три белых коня, а для резонера – долгая полярная ночь и тундра. И в политике так же.

Версия 1. Снова наступает оттепель в политической жизни.

Андрей Макаревич вернулся на 1 канал и, снова смело и иронично разговаривает со зрителями. Словно не было двух лет беспощадной травли и забвения…

Константин Райкин принимает капитуляцию и денежный выкуп от министра Мединского. Хирург же, жалобно повизгивая, сдает назад и прячется в своей грязной подворотне, где ему и место.

Версия 2. День Опричника наступил. Железный занавес опускается.

Андрей Макаревич на 1 канале готовит черносотенную ботвинью и грешневики. Роль придворного шута и кока на президентской яхте вполне устраивает бывшего певца Свободы.

Константин Райкин променял идеалы за двойную гулаговскую пайку и место “придурка” в соловецком театре. Следующей постановкой “Сатирикона” станут “Дни Турбиных” или “Повесть о настоящем человеке” (сами знаете о каком).