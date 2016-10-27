Мы живём в прекрасное время, не осознавая до конца этого факта, обладающие советским опытом, но отрекшиеся от советских императивов. Предатели, в определённой мере остающиеся носителями советских ценностей. Мерзавцы, но всё же с советской прививкой. А скоро, очень скоро, подрастут, поднимутся по служебной лестнице, обзаведутся властными полномочиями новые типы – постсоветские выпускники МГИМО, Вышки, Академии ФСБ… И мажоры 60-х–80-х, все эти приспособленцы и циники, покажутся нам Павками Корчагиными в сравнении с новой порослью. Те были порождены подгнивающим социализмом, а эти разлагающимся капитализмом. Вот это будет ад. И спасти от этого ада может, к сожалению, только война или революция.
{ 27 октября 2016 }
“Элитой” властью являются персоны, получившие советское образование
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