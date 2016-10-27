“Элитой” властью являются персоны, получившие советское образование

Меня занимает вот какой парадокс: даже люди, родившиеся после советской власти, неохотно и не сразу привыкают говорить обо всем нашем «российское». Российское кино, российская нефть… В речи своих молодых коллег я постоянно слышу определение «советское». Или даже «советское, [Читать...]

Пока старшее поколение во главе с мэтрами кино и телевидения бьется в поте лица своего за повсеместное соблюдение авторского права (обеспечивающего беззаботной жизнью не столько самого автора, сколько защищающие это самое право организации и наследников автора в течении [Читать...]