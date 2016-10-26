«Безродные звери»: Мы должны быть сильными

Первая полнометражная лента производства интернет-сервиса Netflix не оставила равнодушным буквально никого. С премьеры на Венецианском кинофестивале военный фильм Кэри Фукунаги обескуражил как критиков, так и зрителей, успевших оценить данное произведение. Работа поистине получилась выдающейся.

Эта история о юноше по имени Агу, которого исполнил фактически парень с улицы – Абрам Атта. Он – не актер, до этого ни разу не появлялся в кадре, на вид просто 10-тилетний чернокожий парень из небольшой африканской деревни. Однако Фукунага решил полностью доверить главную роль в своем фильме этому парню, и как оказалось, не прогадал – Абрам Атта был удостоен особой награды на Венецианском кинофестивале за свою актерскую игру. Решение казалось удивительным, но только до тех пор, пока не увидешь сам фильм. Поверьте, после просмотра его награда становится самой очевидной вещью на планете. Агу живёт со старшим братом, сестрой, матерью, отцом и дедушкой в буферной зоне между повстанцами и государственными военными где-то в Африке, близ Нигерии. Естественно, каждый день для них – это хождение по иголкам босиком. Но юный Агу пытается хоть как-то развеселиться в таком положении, то с друзьями напевая песни, то с ними же пытаясь продать часовым «телевизор воображения». Ясно дело, что мир в таком месте долго продержаться не может, и зону эвакуируют, оставляя только мужское население, которое должно будет дать отпор повстанцам. Несмотря на то, что Агу еще очень юн для боевых действий, его не удается эвакуировать вместе с матерью и сестрой. Мужская часть семьи вынуждена прятаться и скрываться от огня по всей деревне. Вскоре их настигает неизбежное, однако Агу удается сбежать от солдат в лес. А там он встречает харизматичного лидера повстанцев (Идрис Эльба), который берет юношу под своё крыло.

Кино действительно очень брутальное, о таком говорят, что после просмотра волосы на груди растут в два раза быстрее. Фукунага решил не говорить нам в очередной раз, что война – это плохо, он намерен показать – как именно это плохо. Зритель проходит весь путь от юного Агу с мягкими руками до Агу-солдата, крепко держащего ружьё. Он цепляется за жизнь, делает то, что должен, и мы не вправе осуждать его за это. Одними из последних слов его отца стали: «Мы должны быть сильными», и для Агу это эта фраза приобрела абсолютный характер, став невербальным лозунгом его жизни. «Безродные звери» могут вполне отчетливо восприниматься современным антивоенным трактатом. Здесь нет фальшивой картинности происходящего, здесь нет пацифистической пропаганды или политического подтекста – кино максимально приближенно к реальности. Это делает фильм Фукунаги чуть ли не главным военным фильмом современного кинематографа. Снято множество отличных фильмов про войну, как про Первую мировую, так и про Вторую, однако киноделы продолжают производить кинофильмы того временного периода и жанра, который на данный момент стал избыточным. Но, к сожалению, войны не прекращаются, очаги волнения сейчас больше сконцентрированы в различных районах Африки и на Ближнем Востоке, нежели в Европе. И хороших военных фильмов о современной ситуации в мире – раз, два и обчёлся. Да, есть «Уцелевший» Питера Берга и «Повелитель бури» с «Целью номер один» Кэтрин Бигелоу, но всё это Ближний Восток. А Фукунага пытается привлечь наше внимание именно к африканской проблеме.

Обычно Кэри Фукунага ассоциируют с великолепным первым сезоном «Настоящего детектива», и забывают о его вполне сносных «Джейн Эйр» и «Без имени». В «Безродных зверях» Кэри выступает не только в роли режиссера, он здесь еще продюсер, оператор и сценарист. Трудно поверить, но в каждом из своих амплуа он справился на «отлично». Очень сильный сценарий, адаптированный им самим по книге Узодинмы Ивалы и грамотная режиссура позволяют воспринимать фильм как насыщенную и развивающуюся историю. С технической стороны здесь также все на высочайшем уровне. Операторская работа и монтаж создают впечатления того, что нам показывают именно то, что нужно: каждый кадр на своем месте, и насыщенность граничит с плавностью. Обычно я не обращаю такого внимания на подобные нюансы (если только это не работа Любецки), но здесь всё сделано так искусно и органично, будто боясь лишним кадром сбить весь ритм фильма. Отдельного упоминания заслуживает филигранная операторская работа во время передвижения Агу по ярко-рыжему от глины окопу. Также весьма удачным ходом Фукунаги стала игра на балансе цвета, как в кадре, так и в целых сценах (например, во время штурма деревни была добавлена очень интенсивная красная цветовая гамма в цветы и листья деревьев, будто предсказывая лужи крови). О таком трудно рассказать, лучше самому увидеть.

«Солнце, зачем ты освещаешь этот мир? Я хочу взять тебя в ладони и сжимать, пока ты не перестанешь сиять. Так останется только темнота. И больше никому не придется смотреть на все ужасные вещи, которые тут происходят».

Как уже сказано, юный Абрам Атта прекрасно справился с ролью. Его персонаж проходит глубочайшее личностное изменение, постепенно от необузданного страха смерти приходя к мысли, что «единственный способ прекратить сражение – умереть». Идрис Эльба в роли командира повстанцев выжигает целые поселения своими пламенными речами. Порыв его героя, властность, опять же, харизма, страсть и противоречия – смотреть на это одно удовольствие.

Настоящий исполнительный шедевр Кэри Фукунаги на каждом производственном уровне с выдающимися актерскими партиями от Абрама Атты и Идриса Эльбы. Кино, к которому точнее всего подходит лишь одно очень избитое определение – «мощное». Фильм показывает то, о чем мы догадываемся, но не знаем насколько всё плохо. Жестокость войны без прикрас, история, полная жертв, как человеческих, так и психологических.