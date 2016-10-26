Проблемное кино. День пятый

В силу стечения ряда обстоятельств или, попросту говоря, не очень продуманного расписания, пятый день оказался довольно разреженным, ибо посмотреть удалось лишь три картины. И так как рассказывать в очередной раз о том, что Изабель Юппер, возможно, главная актриса современности, и что фильмы «Она» Пола Верхувена и «Будущее» Миа Хансен-Лёв с ее участием – это настоящее, умное, тонкое и ироничное кино, нет никакого смысла. «Она» еще даже может быть обнаружена в российских кинотеатрах и билет на такой сеанс приобрести совершенно необходимо, если по какому-то недоразумению этого не было сделано ранее. А вот «Будущее», к сожалению, не факт, что окажется на экранах РФ, что, конечно, почти преступление, за которое, правда, неясно кого судить.

В том же, что что документальная лента Хайди Брандербурга и Мэтью Орцела «Когда сталкиваются два мира» точно не попадет на российские экраны сомнений нет никаких. Фильм сам по себе может быть нельзя назвать выдающимся, однако проблемы в нем затронуты актуальные, но при этом, к несчастью, малоизвестны в мире. В «Когда сталкиваются два мира» рассказывается о волнениях, которые происходили в Перу с 2009 года, когда правительство решило разрешить транснациональным корпорациям (а именно американским компаниям после подписания соглашения о свободной торговле в 2006 с Бушем-младшим) вырубку лесов Амазонии, разработку в них нефтяных месторождений и прочих полезных ископаемых. Коренные народы Перу, населяющие эти удаленные от центра страны районы, вышли на бескомпромиссный протест. Через два месяца против протестующих, перекрывших дороги и блокировавших нефтеперерабатывающий завод, правительственные силы открыли огонь на поражение…

У авторов ушло восемь лет на создание картины, поэтому тот факт, что показанная история не расползается до трёхчасового хронометража и сохраняет компактность и логичность повествования уже можно в определённой степени назвать достижением. Концентрируясь в основном на событиях 2009-11 годов, они также коротко показывают последствия этих выступлений и перспективы развития ситуации по вопросу сохранения лесов. Правительство и президент Перес Гарсиа покинули занимаемые должности, а принятые ими законы отменены, но ответственности за смерти людей погибших со стороны как армии, так и индейских народов, они не понесут, хотя, безусловно, именно безответственная и невежественная политика спровоцировала протесты и насилие с обеих сторон. Поощряя дискриминационные, расистские взгляды, называя людей населявших Амазонию задолго до прибытия колонизаторов «отсталыми варварами», они создали цивилизационный конфликт, где автоматы военных противостояли копьям и мачете индейцев. Больше того, «прогрессивное индустриальное развитие» (именно так опустошение земель и создаваемую экологическую катафстрофу называют чиновники) местности продолжается, как продолжаются и преследования лидера протестного движения коренных народов и президента «Межэтнической Ассоциации для развития перуанского Тропического леса» Альберто Пизанго. И надежды на диалог двух сталкивающихся миров все меньше…

Мумбаи, Индия.