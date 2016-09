Дрейк снялся в остросюжетном фильме

Канадский рэпер Дрейк объявил дату выхода нового альбома. «Views From the 6» увидит свет 29 апреля 2016 года. Официально пластинка будет 4-й студийной записью рэпера, выпущенной после 3-летнего перерыва, однако Consequence of Sound отмечает, что в прошлом году [Читать...]

Рэпер Дрейк станет лицом баскетбольной команды Toronto Raptors. Дрейка назначат «всемирным послом» и консультантом команды, которая готовится к ребрендингу. Заявление об этом прозвучало на пресс-конференции Toronto Raptors, которую посетил музыкант. Он поможет в ребрендинге команды, а также будет [Читать...]

В своем новом видеоклипе канадский рэпер Дрейк примерил на себя множество личин. В ролике на песню «Energy» он изображает Канье Уэста, Майли Сайрус, Опру Уинфри, Барака Обаму и других звезд. Премьера клипа состоялась 10 июля 2015 года на [Читать...]

Дрейк и Крис Браун подают друг на друга в суд после ссоры в ночном клубе, которая произошла в июне прошлого года. Напомним, что между артистами в клубе W.i.P. случился ожесточенный спор, который перерос в драку. Считается, что поводом [Читать...]

Андрей Ширман, известный как DJ Смэш, принял участие в съемках кинофильма «12 месяцев». Кроме того, музыкант стал автором заглавной композиции к этому фильму – «Новый мир», представляющей его дуэт с Натальей Подольской. Песня «Новый мир» была написана специально [Читать...]