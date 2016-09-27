{ 27 сентября 2016 }

Дрейк снялся в остросюжетном фильме

Рубрики: [Кино]  [Музыка]  

Дрейк выпустил короткометражный художественно-музыкальный фильм «Please Forgive Me». Как сообщает Billboard, 23-минутный футуристически-приключенческий фильм должен был появиться 30 сентября 2016 года, но стал доступен на Apple Music 26-го. В социальных ресурсах Дрейка можно посмотреть короткий динамичный тизер со стрельбой, поцелуями и другими лихо смонтированными сюжетными моментами, которые отсылают к таким кинопроизведениям, как «Непристойное предложение», «Идентификация Борна» и «Заложница». Основой для фильма стал последний альбома Дрейка «Views», и семь песен из него использованы в картине, а также в фильме звучит музыка, специально написанная для проекта канадским продюсером Ноем Шебибом.

Главную мужскую роль в «Please Forgive Me» исполнил сам Дрейк, а также в фильме снялись ямайский музыкант Popcaan, модель и актриса Фанни Негуеша, Сони Чидибир, фотомодель Кайла Рэй Рейд. Съемки проходили в Йоханнесбурге, Южная Африка, и заняли всего неделю. Автором проекта является Энтони Мэндлер – известный режиссер-клипмейкер, автор клипов Дрейка, Джей Зи, Ники Минаж, Рианны и других, а также последних рекламных кампаний Apple. Соавтором сценария и продюсером стал один из руководителей Apple Music Ларри Джексон. Возможно, именно по этой причине Apple Music имеет бессрочные эксклюзивные права на фильм.

«Please Forgive Me» стал второй – хотя и очень большой – экранизацией песен Дрейка с альбома «Views», вышедшего в апреле. Первый клип «Child’s Play» был выпущен в сентябре и тоже напоминал небольшой фильм.

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