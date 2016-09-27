Органистка-виртуоз

Концерты Анастасии – всегда театрализованное, яркое представление-перформанс, живое общение со зрителем и конечно волшебная музыка органа, самого загадочного старинного инструмента. Анастасия фантастический артист, интересная и необычная творческая личность, она исполняет, пишет, придумывает новые музыкальные концепции и адаптирует сложные произведения для восприятия современного человека.

Анастасия Черток родилась в Москве. После окончания музыкальной школы Анастасия поступила в Московское академическое училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в класс доцента Олега Иванова (фортепиано). С 1998 года А. Черток студентка Московской консерватории, где продолжала совершенствоваться не только в игре на рояле, но и осваивать новые для себя инструменты – клавесин, клавикорд, хаммерклавир и орган под руководством профессора Московской консерватории, заслуженной артистки России Натальи Гуреевой.

В 2001 году Анастасия Черток стала лауреатом международного конкурса среди пианистов в Италии и выпустила диск с фортепианной музыкой, который был удостоен высокой оценки ведущих музыкальных критиков России. После окончания Московской консерватории с красным дипломом Анастасия Черток решила полностью посвятить себя органному исполнительству. В 2003 году она поступила в аспирантуру Московской консерватории с наивысшей оценкой её исполнительского мастерства, а в 2005 году А. Черток поступила в Женевскую консерваторию в класс профессора Ф. Делора.

В 2006 г. закончила своё обучение в Женевской консерватории также с высокими оценками экзаменационного жюри. В 2007 г. она стажировалась в консерватории г. Фрайбурга (Германия) у профессора М. Шмединга. В разное время она посещала мастер – классы ведущих органистов мира: Ж. Гийю (Франция), З. Сатмари (Швейцария), Л. Гиельми (Италия), Й. Труммера (Австрия), Г. Роста (Германия), Л. Ломанна (Германия), Б. Хааса (Германия) и др. В 2006 году органистка стала лауреатом молодежной премии «Триумф». А. Черток выступала в знаменитых соборах мира, среди которых: собор Notre Dame de Paris (Париж, Франция), Миланский кафедральный собор Duomo (Италия), собор св. Бонавентуры (Лион, Франция), церковь Тринита-деи-Монти (Рим, Италия), Домский собор (Рига, Латвия). Также она гастролировала в Германии, Швейцарии, Украине, Австрии, Бельгии. С 2009 г. является автором и художественным руководителем органных программ в ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Сейчас Анастасия Черток ведёт активную концертную деятельность, сотрудничая с ведущими филармониями России, и гастролирует за рубежом. С 2010 г. – автор и ведущая популярного цикла старинной музыки «Красота, которая поддерживает мою жизнь», который проходит в МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича – Данченко.

C 2015 г. – автор цикла концертов «Европа в звуках органа» в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.