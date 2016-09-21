Ходорковский запустил конкурс “Вместо Путина”.
Будет определен кандидат, которому лично он ” подставит плечо” на грядущих президентских выборах.
Все-таки, думаю, это шоу не перебьет “Голос” и ” Дом-2″.
И очень странно, что адекватный и продуманный МБХ до сих пор считает себя Карабасом Барабасом.
В этом кукольном театре давно другой хозяин.
{ 21 сентября 2016 }
Ходорковский запустил конкурс “Вместо Путина”
Ходорковский запустил конкурс “Вместо Путина”.
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