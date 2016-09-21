{ 21 сентября 2016 }

Привет вам, голосовавшие за Явлинского!

Рубрики: [Фейсбук]  

Всю жизнь хранить верность своей первой любви и в любой момент быть готовым жениться на той самой девочке, которая давно превратилась в сквалыжную климактерическую старуху, носящуюся, как с писаной торбой, со своей уже сто лет никому не нужной девственностью – это, конечно, мило,трогательно, интеллигентно, но это уже не от любви, а от смертельной тоски и одиночества, ставшего судьбой.
Привет вам, голосовавшие за Явлинского!

Аркадий Кайданов


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