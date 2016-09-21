Всю жизнь хранить верность своей первой любви и в любой момент быть готовым жениться на той самой девочке, которая давно превратилась в сквалыжную климактерическую старуху, носящуюся, как с писаной торбой, со своей уже сто лет никому не нужной девственностью – это, конечно, мило,трогательно, интеллигентно, но это уже не от любви, а от смертельной тоски и одиночества, ставшего судьбой.
Привет вам, голосовавшие за Явлинского!
Привет вам, голосовавшие за Явлинского!
Всю жизнь хранить верность своей первой любви и в любой момент быть готовым жениться на той самой девочке, которая давно превратилась в сквалыжную климактерическую старуху, носящуюся, как с писаной торбой, со своей уже сто лет никому не нужной девственностью – это, конечно, мило,трогательно, интеллигентно, но это уже не от любви, а от смертельной тоски и одиночества, ставшего судьбой.
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