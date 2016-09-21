Привет вам, голосовавшие за Явлинского!

За очень короткий промежуток времени Григорий Явлинский дважды лишился столь долго оберегавшейся политической невинности. В первый раз, когда он пошел на торги в Кремль, и во второй раз, когда, завысив себе цену на этих торгах, так и не [Читать...]

ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ: 1. Насколько вероятно, что Е. Примаков поплатится постом премьер-министра за инициативу о соглашении между ветвями власти? 2. Как Вы относитесь к предложению Г. Явлинского по снижению налогов? Мартин ШАККУМ президент Фонда “Реформа” 1. В ближайшее время [Читать...]

К нам в Ростов приезжала группа “Премьер-Министр”. Они так классно пели 1 час и 30 минут. Живьем. Прошу напечатать мое письмо и сказать спасибо создателям такой клевой группы. Ребята, приезжайте к нам еще. Рита КЛИМОВА (Ростов).