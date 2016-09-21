А вот если бы, скажем, министр здравоохранения США, Франции или, допустим, Англии лично оказал помощь на борту самолета человеку с внезапным инсультом – лента ФБ стала бы липкой от патоки и слез умиления?
Или не стала бы, как после вчерашнего случая с участием нашей министерши?
Кстати, это не первый такой случай в ее жизни.
По мне, в этой связи вчера она была нашим лучшим министром – ей есть, чем отчитаться перед Богом.
А вот если бы…
А вот если бы, скажем, министр здравоохранения США, Франции или, допустим, Англии лично оказал помощь на борту самолета человеку с внезапным инсультом – лента ФБ стала бы липкой от патоки и слез умиления?
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