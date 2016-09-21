{ 21 сентября 2016 }

А вот если бы…

Рубрики: [Фейсбук]  

А вот если бы, скажем, министр здравоохранения США, Франции или,  допустим, Англии лично оказал помощь на борту самолета человеку с внезапным инсультом – лента ФБ стала бы липкой от патоки и слез умиления?
Или не стала бы, как после вчерашнего случая с участием нашей министерши?
Кстати, это не первый такой случай в ее жизни.
По мне, в этой связи вчера она была нашим лучшим министром – ей есть, чем отчитаться перед Богом.

Аркадий Кайданов


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