А вот если бы, скажем, министр здравоохранения США, Франции или, допустим, Англии лично оказал помощь на борту самолета человеку с внезапным инсультом – лента ФБ стала бы липкой от патоки и слез умиления?

Или не стала бы, как после вчерашнего случая с участием нашей министерши?

Кстати, это не первый такой случай в ее жизни.

По мне, в этой связи вчера она была нашим лучшим министром – ей есть, чем отчитаться перед Богом.