{ 19 сентября 2016 }

Леди Гага назвала новый альбом в честь покойной тети

Рубрики: [Музыка]  

Леди Гага объявила название и дату выхода нового альбома. Пластинка будет называться «Joanne» и увидит свет 21 октября 2016 года. Как сообщает JustJared, Джоанной звали тетю маленькой Стефани Джерманотты (настоящее имя Леди Гаги), умершую в 1974 году от волчанки в 19-летнем возрасте.

Первый трек с будущего альбома «Perfect Illusion» был обнародован 9 сентября. Известно, что в работе над музыкальным материалом приняли участие многие коллеги Леди Гаги, в том числе Элтон Джон, Флоренс Уэлч (в диск войдет их дуэт), композитор Хиллари Линдси, продюсеры Марк Ронсон, RedOne, Дайан Уоррен. В обычную версию альбома войдут 11 песен (в делюксовую – 14 треков), в том числе композиции под названиями «John Wayne» и «Sinner’s Prayer».

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