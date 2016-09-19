Леди Гага назвала новый альбом в честь покойной тети

Первый сингл из нового альбома «ArtPop» Леди Гаги выйдет 19 августа 2013 г., а сам сборник появится в продаже 11 ноября, сообщает Hypable. Одновременно с альбомом Леди Гага планирует выпустить приложение для мобильных устройств — аудио-визуальную систему проектирования, [Читать...]

Леди Гага снова вернулась к работе над четвертым альбомом и снова не одна. Последнюю сессию она провела в студии вместе с фронтменом группы Time Impala Кевином Паркером и продюсерами Марком Ронсоном и BloodPoop (он же Blood Diamonds), известным [Читать...]

Совместный альбом Леди Гаги и эстрадного певца Тони Беннетта поступит в продажу в январе 2014 г. По словам Беннетта, джазовая пластинка, над которой они работали в течение лета, получилась «сенсационной». 87-летний музыкант также отметил, что относится к Леди [Читать...]

Как стало известно NME, Леди Гага возглавила список самых влиятельных музыкантов этого года, составленный изданием Forbes. При составлении рейтинга учитывались заработок, упоминания музыканта в прессе и социальных сетях. Мировое турне Леди Гаги «Born This Way» собрало более $168.000.000, [Читать...]

Пресс-конференция Леди Гаги, посвященная выходу альбома «Cheek To Cheek», прошла 22 сентября 2014 года в Бельгии. В ходе торжественного мероприятия артистка выступила на одной сцене с Тони Беннеттом, совместно с которым была записана новая пластинка. – Сегодня лучший день в [Читать...]