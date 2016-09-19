Леди Гага назвала новый альбом в честь покойной тети

Леди Гага объявила название и дату выхода нового альбома. Пластинка будет называться «Joanne» и увидит свет 21 октября 2016 года. Как сообщает JustJared, Джоанной звали тетю маленькой Стефани Джерманотты (настоящее имя Леди Гаги), умершую в 1974 году от волчанки в 19-летнем возрасте.
Первый трек с будущего альбома «Perfect Illusion» был обнародован 9 сентября. Известно, что в работе над музыкальным материалом приняли участие многие коллеги Леди Гаги, в том числе Элтон Джон, Флоренс Уэлч (в диск войдет их дуэт), композитор Хиллари Линдси, продюсеры Марк Ронсон, RedOne, Дайан Уоррен. В обычную версию альбома войдут 11 песен (в делюксовую – 14 треков), в том числе композиции под названиями «John Wayne» и «Sinner’s Prayer».