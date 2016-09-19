{ 19 сентября 2016 }

Дима Билан резко похудел из-за гастрита

Рубрики: [Музыка]  
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Дима Билан сильно встревожил своих фанатов резкой потерей веса. Поклонники забросали музыканта вопросами, что с ним случилось, и зачем он вдруг решил так похудеть. Выяснилось, что причиной резкого сброса веса стал гастрит, с которым сейчас борется артист.

- Я не специально. Все от неправильного питания. Теперь узнаю, что такое есть каждые два-три часа маленькими порциями. Утром варю каши: овсяную, рисовую, манную. Уже сам умею, неплохо получается, — рассказал Дима Билан в интервью Woman’s Day.

Приступ гастрита, который привел к резкой потере веса, случился у певца в январе 2016 года. В настоящее время его здоровье уже не вызывает серьезных опасений у медиков, однако певцу понравилось быть худым, и он не собирается возвращаться к прежнему весу.

- Знаете, мне понравилось быть худым, – говорит Дима Билан. – Такая легкость внутри чувствуется, вернулась забытая гибкость. Так что буду поддерживать это состояние.

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