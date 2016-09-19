Дуэйн «Скала» Джонсон отправил съемочную группу молиться

Голливудский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» отправил съемочную группу на молебен, который провел гавайский священнослужитель. По словам актера, ритуал был призван обеспечить успешную работу над сиквелом фильма «Джуманджи», в котором Дуэйн Джонсон играет роль доктора Брейвстоуна.

- Я часто говорю вам о мана (сверхъестественная сила в верованиях народов Океании). Мана в помещении во время нашего молебна была очень мощной — от нее перехватывало дыхание и шли мурашки по коже, — написал актер в своем инстаграме.

Церемонию провел каха (священнослужитель) Корделл Кека. В ней участвовали прибывшие на Гавайи для съемок в продолжении «Джуманджи» актеры Кевин Харт, Джек Блэк, режиссер Джейк Кэздан и др. По словам Джонсона, съемочная команда была благословлена духом веселья, наслаждения и любви.