{ 19 сентября 2016 }

Дуэйн «Скала» Джонсон отправил съемочную группу молиться

Рубрики: [Кино]  

Голливудский актер Дуэйн Джонсон по прозвищу «Скала» отправил съемочную группу на молебен, который провел гавайский священнослужитель. По словам актера, ритуал был призван обеспечить успешную работу над сиквелом фильма «Джуманджи», в котором Дуэйн Джонсон играет роль доктора Брейвстоуна.

- Я часто говорю вам о мана (сверхъестественная сила в верованиях народов Океании). Мана в помещении во время нашего молебна была очень мощной — от нее перехватывало дыхание и шли мурашки по коже, — написал актер в своем инстаграме.

Церемонию провел каха (священнослужитель) Корделл Кека. В ней участвовали прибывшие на Гавайи для съемок в продолжении «Джуманджи» актеры Кевин Харт, Джек Блэк, режиссер Джейк Кэздан и др. По словам Джонсона, съемочная команда была благословлена духом веселья, наслаждения и любви.

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