«Стартрек: Дискавери» отложили почти на полгода

Стриминговый сервис CBS All Access анонсировал даты выхода сериала «Стартрек: Дискавери» и спиноффа «Хорошей жены». Ранее заявленный на январь 2017 года, «Стартрек» переносится на май того же года, что было вызвано желанием команды, работающей над сериалом, выдать зрелище высочайшего качества.

В течение суток после майской премьеры сериала все его эпизоды станут доступны подписчикам Netflix в 188 странах.

Кроме того, официально объявлено, что спинофф популярного сериала «Хорошая жена» увидит свет в феврале 2017 года. Главной героиней станет адвокат Диана Локхарт (в исполнении Кристин Барански). В качестве шоураннеров в новый сериал вернутся создатели «Хорошей жены» Роберт и Мишель Кинги, а одним из исполнительных продюсеров также будет значиться Ридли Скотт и его Scott Free Productions.