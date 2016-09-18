Трейлер “На пятьдесят оттенков темнее” обогнал «Звездные войны»

Новый клип Адель на песню «Hello», снятый канадским режиссером Ксавье Доланом, ставит очередные рекорды. По данным NME, в среднем ролик смотрят на YouTube больше 1 млн раз в час. Максимальный зафиксированный результат составляет 1,6 млн просмотров в час [Читать...]

Казалось бы, какие могут быть звёздные войны через три десятилетия после гибели такого злодея, как Дарт Вейдер? Визитная карточка всей франшизы, символ зла космического масштаба, тот, с кем не расстаётся тёмная сила. Конечно же, представителей светлой и тёмной [Читать...]

Режиссер Дэйв Филони на своей странице в фейсбуке обратился к поклонникам анимационного сериала «Звездные войны: Войны клонов». В сообщении он написал, что популярный проект будет закрыт, а вместо него Disney запустит новый – «Звездные войны: Повстанцы». Режиссер не [Читать...]

1,3 млрд. “сомнительных” просмотров видеоклипов было удалено с видеохостинга YouTube вследствие последней декабрьской “зачистки”. Как известно, накрутка фальшивых просмотров на YouTube является серьезным бизнесом, этими услугами, наряду с “покупкой френдов” в социальных сетях (Вконтакте, Facebook) и фолловеров в [Читать...]

Новый анимационный сериал «Звездные войны: Повстанцы» будет представлен зрителям осенью 2014 года, сообщается в официальном пресс-релизе компании Lucasfilm. Проект курирует продюсер Дэйв Филони, ранее создавший сериал «Звездные войны: Войны клонов». Сюжет анимационного сериала будет происходить между третьим и [Читать...]