{ 18 сентября 2016 }

Трейлер “На пятьдесят оттенков темнее” обогнал «Звездные войны»

Рубрики: [Кино]  

Первый трейлер фильма «На пятьдесят оттенков темнее» установил новый рекорд просмотров. Ролик, обнародованный 13 сентября 2016 года, за 24 часа посмотрели 114 миллионов раз. Учитывались совокупные просмотры в YouTube, Facebook, Instagram и на других цифровых платформах. Прошлый рекорд – 112 миллионов просмотров – принадлежал фильму «Звездные войны: Пробуждение силы».

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