История с сестрами Уильямс, конечно, шикарная. Особенно прекрасен комментарий Дурманова, который говорит, что прием таких сильнодействующих препаратов должен быть подтвержден очень серьезными диагнозами. И понятно, что диагнозов нам никто не покажет – потому что это – личная жизнь. Но, получается, что сестры Уильямс – никакие не олимпийцы, а паралимпийцы. Потому что – глубоко больны. Они сопротивляясь недугу, продолжают спортивную жизнь. И поэтому логично лишить их всех олимпийских наград и заменить их паралимпийскими. И впредь допускать только до паралимпийских видов спорта. Надо беречь этих сильных духом, но отнюдь не телом, женщин!

Они, конечно, могут нам возразить, но это значит, что их истории болезни должны будут опубликованы. Иначе, увы.