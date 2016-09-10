У многих украинских журналистов, особенно молодых, есть серьезнейший недостаток – люди девальвируют своё послание языком высказывания. Натыкаюсь вот в статье одного главреда на жаргонизм «попил бабла» и после этого сразу бросаю чтения материала, а все потому что понятно, что текст написан косноязычным дураком с нулевым уровнем вербальной культуры. Когда я вижу употребление словесного мусора вроде «дерибан», «кнопкодавство», «нахалстрой» и «автохам», то хочется вручить авторам подобной похабщины майку с броской надписью: «Я – невежественное быдло!». Я не могу представить, чтобы Бабицкий, Кеворкян или Манчук употребляли в своих колонках или статусах пошлые выраженьица вроде «пукан бомбануло». А медиамолодежь привыкла думать и общаться на этом вульгарном волапюке. Они даже не понимают, что выставляют себя идиотами, размышляя о высоком на языке дебилов. И это не филологическое брюзжание, а претензии человека с тонким чувством социальной гигиены. В России, кстати, у юных писак проблем с культурой письма не наблюдается. Даже тягучий и вязкий советский канцелярит прекрасен в сравнении с новоязом украинских медиа!