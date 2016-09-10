{ 10 сентября 2016 }

Медиа

Рубрики: [Фейсбук]  

У многих украинских журналистов, особенно молодых, есть серьезнейший недостаток – люди девальвируют своё послание языком высказывания. Натыкаюсь вот в статье одного главреда на жаргонизм «попил бабла» и после этого сразу бросаю чтения материала, а все потому что понятно, что текст написан косноязычным дураком с нулевым уровнем вербальной культуры. Когда я вижу употребление словесного мусора вроде «дерибан», «кнопкодавство», «нахалстрой» и «автохам», то хочется вручить авторам подобной похабщины майку с броской надписью: «Я – невежественное быдло!».  Я не могу представить, чтобы Бабицкий, Кеворкян или Манчук употребляли в своих колонках или статусах пошлые выраженьица вроде «пукан бомбануло». А медиамолодежь привыкла думать и общаться на этом вульгарном волапюке. Они даже не понимают, что выставляют себя идиотами, размышляя о высоком на языке дебилов. И это не филологическое брюзжание, а претензии человека с тонким чувством социальной гигиены. В России, кстати, у юных писак проблем с культурой письма не наблюдается. Даже тягучий и вязкий советский канцелярит прекрасен в сравнении с новоязом украинских медиа!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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